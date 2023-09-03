Быстрицкая в отличной форме дожила до 91 года: актрису спасало особое упражнение

Элина Быстрицкая известна не только своими ролями, но и эффектной внешностью. Поклонники никогда не скупились на комплименты, обсуждая красоту знаменитости, а добиться стройности ей, как оказалось, помогли далеко не занятия спортом.

Как призналась однажды сама Быстрицкая, с юности практически каждый день она делала одно весьма специфичное упражнение. Артистка рассыпала по полу коробок спичек, а после ходила и собирала. Она старалась поднять каждую спичку за раз, постоянно нагибаясь и распрямляясь. И это якобы улучшало приток крови к ее лицу, тренировало мышцы спины и ног.

Спорт же Быстрицкая отрицала. Она никогда не занималась ни бегом, ни другими тренировками, которые были популярны у ее коллег. А за фигуру и красоту благодарила именно собственное упражнение, в пользу которого верила безоговорочно.