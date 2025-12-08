Быстрее «Невского», но зато с его звездой: когда выйдет 2-й сезон «Такси под прикрытием» – снимать начали еще 2 года назад

Меню
8 декабря 2025 12:48
Вероятно, что ожидание продлится не так долго.

В детективном сериале «Такси под прикрытием» оперативник Алексей Турбин работает под видом таксиста. Его спецавтомобиль – это и средство передвижения, и мобильный штаб по борьбе с преступностью.

Коллеги в шутку зовут его «магнитом для проблем», ведь где бы он ни появился – тут же случается что-то криминальное. Но именно этот талант оказываться в эпицентре событий помогает ему раскрывать самые сложные и опасные дела, вступая в схватку даже с бандами, держащими в страхе весь город.

Первый сезон, вышедший 31 октября 2023 года, быстро нашёл свою аудиторию, и поклонники стали ждать продолжения. Помимо интригующего сюжета (это доказывает рейтинг 8.1 на Кинопоиске), подкупает актёрский состав: одну из ключевых ролей в проекте играет Виктория Маслова, известная зрителям по сериалу «Невский».

И вот хорошая новость для тех, кто тоже ждёт свежих серий. Ещё в апреле 2024 года Первый канал официально подтвердил работу над вторым сезоном, а летом того же года в Санкт-Петербурге стартовали съёмки.

Точная дата премьеры пока не называется, но, по предварительной информации, новый сезон можно ожидать уже в первой половине 2026 года (а вот «Невский» стоит ожидать не раньше осени 2026-го). А пока советуем взглянуть на русскую версию «Игры престолов»: в ней Серсеей станет Пересильд, а главным злодеем – звезда «Майора Грома».

Фото: Кадр из сериала «Такси под прикрытием»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
