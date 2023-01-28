Было жутко смотреть: коллега ошарашила признанием о внешности умирающей Полищук (фото)

Талантливая советская актриса Любовь Полищук в начале карьеры смогла покорить театральные круги, а уже потом стала известной в мире кино. Именно из-за своего сценического опыта артистке удавалось воплощать на экранах ярких и очень колоритных героинь.

Такой стала и роль мамы Вики в телесериале «Моя прекрасная няня». Поначалу женщина отказывалась от этого предложения, но продюсеры все-таки смогли ее уговорить. Благодаря этому зрители наблюдали прекрасную игру кинозвезды. Но они могли бы увидеть еще больше, если бы не страшная болезнь актрисы.

У Полищук буквально рассыпался позвоночник, а потом врачи нашли у нее онкологию. Даже в таком тяжелом состоянии артистка продолжала работать. Ее коллега по съемочной площадке Ольга Прокофьева рассказала, как в последние дни жизни выглядела эта талантливая женщина.