Было тяжело: благодаря этим аргументам цензоры пропустили обнаженку в фильм «А зори здесь тихие»

Если бы не настойчивость режиссера, легендарный фильм был бы совсем другим.

Военная драма «А зори здесь тихие» появилась на советских экранах в 1972 году. Картина Станислава Ростоцкого удивила зрителей не только СССР, но и мира, а особенно многих поразили пикантные сцены с девушками-зенитчицами. При этом мало кто из поклонников фильма догадывался, на какие уловки пришлось пойти постановщику, чтобы вставить эти эпизоды в фильм.

Дело в том, что каждая картина в Советском Союзе перед выходом на экраны подвергалась тщательному анализу цензоров. Эксперты внимательно изучали каждую минуту фильма, а режиссеру, порой, было необходимо отстаивать перед ними тот или иной эпизод. Обнаженные же актрисы совсем не понравились цензорам, которые вынесли постановление исключить их из картины.

Но Ростоцкий смог спасти важный для себя момент фильма. Он доказал, что зритель должен увидеть обнаженные женские тела, которые созданы для материнства, а не для войны. Эта разница, как был уверен постановщик, поможет зрителям лучше понять замысел фильма и раскроет его гуманистическую идею.

В итоге цензоры согласились с мнением Ростоцкого. Они позволили ему оставить важный эпизод в фильме, что стало одним из редких примеров откровенных сцен в советском кинематографе.