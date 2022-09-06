«Было стыдно»: Шаляпин ошарашил жутким интимным откровением

Прохора Шаляпина давно окрестили любителем женщин бальзаковского возраста. На то есть причина: музыкант то и дело заводит романы с представительницами прекрасного пола, которые намного старше. Оказалось, что все это не просто так.

Музыкант ошарашил публику интимным откровением, которое сделал в рамках проекта «Прохор Шаляпин. Исповедь ». По уверению исполнителя, когда ему было 14 лет, он стал жертвой домогательств со стороны бабушки своего друга.

Шаляпин рассказал, что пришел в гости к приятелю, однако того не оказалось дома. Зато дома была его бабушка, которая решила проявить интерес к будущему артисту. По словам звезды, его попросту «совратили». Именно тогда, как отметил музыкант, у него и был первый сексуальный контакт. При этом он уточнил, что своего согласия на близость не давал и все было на «инстинктивном уровне».

Также Прохор признался, что выбор, который та женщина сделала за него, существенно повлиял на становление его психики. «Я помню свои эмоции после. Было стыдно», — подытожил певец. В завершение он заметил, что речь не идет о психологической травме, поскольку он «получил удовольствие». Как подметил артист, именно с тех пор ему нравятся женщины постарше.