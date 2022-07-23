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Было унизительно? Какую правду Клюев выдал о «Ворониных»

23 июля 2022 16:07
Было унизительно? Какую правду Клюев выдал о «Ворониных»

Актер, игравший аристократов, опустился, по мнению фанатов, до рядового пенсионера.

Хотя Борис Клюев покорил всю страну в образе Николая Петровича в «Ворониных», знакомые с его фильмографией зрители подозревали, что играть такого героя актеру было унизительно.

Дело в том, что у него за плечами роли Майкрофта Холмса, графа Рошфора, князя Бельского и других аристократов, которых Клюев воплощал на экране почти всю жизнь. Поклонники и журналисты задумались, не было ли артисту стыдно за образ пенсионера в ситкоме, и не толкнула ли его на участие в проекте нужда.

Как поделился сам Борис Владимирович, съемки в «Ворониных» были обыкновенной актерской рутиной. В своем герое он отразил знакомых ему по коммуналке людей и ничего позорного в своей работе не находил.

«Между прочим, что бы там зрители не думали — простачка Воронина играть труднее, чем изысканных аристократов!» — заявил Клюев в разговоре с изданием «Московский комсомолец».

Кроме того, именно роль Николая Петровича подарила актеру громкую славу и безоговорочную любовь россиян.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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