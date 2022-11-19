«Было стыдно»: из-за чего Кабаева боялась возвращаться в Россию

Алина Кабаева является одной из самых титулованных спортсменок в современной России. Шестикратная чемпионка России, пятикратная чемпионка Европы, двукратная чемпионка мира, олимпийская чемпионка. Казалось, всю спортивную карьеру гимнастка завоевывала исключительно золото. Но так было не всегда – и самоуверенность Кабаевой вышла ей боком.

На Олимпиаду 2000 года в Сиднее Алина Кабаева ехала с ощущением, что золотая медаль у нее точно в кармане. Но выступая с обручем, гимнастка совершила досадную ошибку и заняла лишь третье место. Кабаева тяжело переживала свое поражение: