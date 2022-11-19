«Было стыдно»: из-за чего Кабаева боялась возвращаться в Россию
Едва не лишилась статуса победительницы.
Алина Кабаева является одной из самых титулованных спортсменок в современной России. Шестикратная чемпионка России, пятикратная чемпионка Европы, двукратная чемпионка мира, олимпийская чемпионка. Казалось, всю спортивную карьеру гимнастка завоевывала исключительно золото. Но так было не всегда – и самоуверенность Кабаевой вышла ей боком.
На Олимпиаду 2000 года в Сиднее Алина Кабаева ехала с ощущением, что золотая медаль у нее точно в кармане. Но выступая с обручем, гимнастка совершила досадную ошибку и заняла лишь третье место. Кабаева тяжело переживала свое поражение:
«Когда мне первую награду вручали – Орден дружбы – мне было стыдно там находиться, потому что все ждали от меня золото, а я привезла бронзу, мне правда было стыдно вообще возвращаться в страну, но здорово, что Юля Барсукова стала чемпионкой, точно помню, что мне было стыдно туда идти», – рассказала Алина Кабаева в интервью.