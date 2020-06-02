«Было страшно»: Ольга Бузова впервые рассказала о покушении на свою жизнь

В программе «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ Ольга Бузова призналась, что однажды на нее напал неадекватный мужчина. По словам певицы, она даже получила травму. «У меня была разбита губа!» – рассказала в эфире передачи звезда. Оказывается, ее чуть не убили два года назад в Хабаровске. Об этом сообщало издание КП. Неизвестный фанат вбежал в зрительный зал без билета и прокричал, что вооружен и готов открыть огонь. Служба охраны подоспела вовремя, скрутила мужчину и вызвала наряд полиции.

Именно поэтому Бузова долгое время боялась выходить на сцену и давать концерты. Она вспомнила и ситуации, когда фанаты бросались на ее машину после выступлений.

Из-за подобных инцидентов артистке пришлось усилить охрану, чтобы обезопасить себя и других своих поклонников.

Отметим, что не так давно знаменитость была втянута в одну неприятную криминальную историю. Неизвестный грабитель, который попытался захватить отделение московского банка и взял в плен заложников, выдвинул среди условий встречу с Бузовой. Ольга призналась, что поехала бы на переговоры, если бы это действительно было необходимо для помощи людям.