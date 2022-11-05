«Было страшно»: как сейчас живет и выглядит «хрустальный мальчик» из шоу Малахова

В 2006 году об истории маленького Саши Пушкарева узнала вся страна: мальчик страдал редким заболеванием – несовершенным остеогенезом (хрупкими костями) – и жил в доме-интерната для инвалидов в Пензенской области. Сашу прозвали «хрустальным мальчиком».

После программы мальчика забрали к себе Валентина и Анатолий Двойнишниковы.

Сегодня Саше уже за 30 – и он до сих пор живет в семье своих приемных родителей.

Саша всегда отличался позитивом и обожал музыку. Он признавался, что особенно любит песни Стаса Михайлова. Узнав о необычным поклоннике, певец пригласил Сашу на свой концерт – и они вместе исполнили песню «Без тебя» в Государственном Кремлевском дворце.