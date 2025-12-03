Было столько надежд — особенно на Керема Бюрсина: новый турдизи не продержался в эфире и одного сезона — закрыли на полуслове

Турецкие СМИ в унисон твердят: «Сердцебиение» завершится 7 декабря, хотя изначально сериал планировали растянуть на подольше. Увы, но проект с Керемом Бюрсиным повторяет классическую для восточного телевидения историю — яркий старт, стремительное падение интереса и быстрое закрытие.

Почему сериал «просел»?

Проблемы начались уже через несколько недель после премьеры. Конкуренты — «Клюквенный щербет», «Далекий город», «Мечта Эшрефа» — забрали почти весь прайм, а сюжет «Сердцебиения» очень быстро потерял ритм. Многие зрители жаловались: драматический потенциал есть, но сценарий «провисает», конфликты не держат в напряжении.

Даже предфинальная серия, которую фанаты надеялись увидеть как «последний шанс» (вдруг, передумают), стала подтверждением неизбежного закрытия.

Окончательно убили надежду

Две трети серии ушли в бесконечные бытовые разговоры: кто куда поедет жить, кто как переживает потерю Мерьем, пустота в сердце, поиски несуществующей дочери… Темп — почти нулевой.

Метин, на котором держалась эмоциональная часть истории, просто оказался раздавлен лавиной трагедий — смерть жены, предательство Рейхан, проблемы с дочерью, скандалы прошлого.

А вот Арас в исполнении Керема Бюрсина, который должен был стать главным двигателем сюжета, внезапно… исчез из ключевых сцен. Раз уж случился такой кризис, могли бы и не упускать такой шанс.

Что дальше у Керема Бюрсина?

Проект закрывается не по вине актера — Бюрсин получил хорошие отзывы, как и его партнерша Лизге Джемерт. Впадать в депрессию из-за неудачи актер тоже не собирается. Керем уже подписал контракт на ремейк японского сериала «Отель La Grande Maison Tokyo».

Он сыграет шеф-повара, разрушившего свою карьеру из-за роковой ошибки. Для актера, который увлекается кулинарией в жизни, это может стать попаданием в десятку. Посмотрим, что из этого выйдет.

