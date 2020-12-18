Было-стало: как изменилась 47-летняя Наташа Королева после возвращения из дикого племени

Наталья Королева недавно побывала в диком племени, где устроила глобальную перезагрузку. Вернувшись в Москву, она решила преобразиться.

На днях звезда выкладывала ролик в личном микроблоге, где она в эффектном брючном костюме с массивным колье из жемчуга. Яркий макияж — густые стрелки на глазах, широкие брови, ярко-красная помада — и туго заплетенная коса сделали певицу неузнаваемой.

На видео Наташа обращается к хейтерам: «Живешь себе спокойненько, живешь, никого не трогаешь, а потом вдруг оказывается, что ты кого-то бесишь... Вот прямо до пены у рта. И это так приятно».

Свой яркий образ звезда шоу-бизнеса сравнила с тем, как она выглядела в африканском племени. В Африке на ней не было косметики, из одежды был лишь простой летний сарафан. «Будьте счастливы, ведь это всех так сильно раздражает», — процитировала Наталья известную актрису Фаину Раневскую.

Поклонники стали поддерживать певицу в непростой жизненный период. «Не понимаю я, кого Наташа может бесить. Это очаровательная женщина с искренними глазами и улыбкой», «К сожалению, такова расплата за публичность», «Наташа, всем не угодишь! С глаз долой их. Взбеси их так, чтобы у них глаз лопнул. Один на всех», — написали в комментариях фолловеры.

Напомним, Наталья Королева из-за громкого скандала пережила сильное потрясение. Ее мужа Сергея Глушко уличили в изменах. До развода дело не дошло. Танцор был прощен, после чего пара объединилась, чтобы вести борьбу с недоброжелателями, активно вмешивающимися в их личную жизнь.