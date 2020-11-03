Было-стало: Джери Холлиуэлл из Spice Girls кардинально похудела и изменилась

В начале 2000-х Джери Холлиуэлл ушла из группы Spice Girls и начала сольную карьеру. Творчество юной «перчинки» нашло отклик у зрителей, сделав ее настоящей звездой, но вместе с тем привлекло к ней много внимания, заставив относиться к себе критичнее. Тогда невысокая и слегка упитанная Джери начала превращение в стройную и подтянутую «королеву фитнеса» и вскоре восхитила фанатов своим преображением.

Однако что-то на пути трансформации Холлиуэлл пошло не так: певица настолько увлеклась строгими диетами и изматывающими тренировками, что заработала расстройство пищевого поведения и стала болезненно бояться набрать вес. От прогрессирующего истощения и булимии певицу спас ее друг Робби Уильямс: после разговора с ним Джери отправилась в одну из клиник Аризоны, где ей оказали помощь.

Кажется, до конца избавиться от проблемы Холлиуэлл так и не удалось. Поклонники 48-летней певицы отмечают, что сейчас она выглядит слишком тоненькой и хрупкой. За последние годы Джери настолько изменилась, что перестала быть похожей на себя. На некоторых фотографиях узнать в ней «рыжую» из Spice Girls просто невозможно.

Несмотря на это, Холлиуэлл счастлива в личной жизни. С 2015 года певица замужем за Кристианом Хорнером и воспитывает двоих детей — четырнадцатилетнюю дочь Блюбелл и трехлетнего сына Монтагю.