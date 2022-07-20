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«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением

20 июля 2022 16:17
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением

Мужчина уверен, что является родственником известного артиста.

В прошлом году Сергей Шиподько в эфире одного из шоу объявил себя внебрачным сыном Александра Абдулова. По его словам, мать рассказала ему о романе со звездой несколько лет назад, когда уже была при смерти. К тому времени Шиподько сам блистал на сцене — он организовал музыкальный коллектив «Паровоз до Кубы», с которым активно гастролировал.

Правда, проведенный недавно ДНК-тест показал, что никакого родства у Шиподько с Абдуловым нет. «Лжесыном» был признан и еще один предполагаемый отпрыск артиста Александр Коваль. После получения результатов экспертизы Сергей выступил с заявлением, отметив, что такой итог был закономерен. Он подчеркнул, что для его анализа генетический материал брали у племянницы актера. А в случае с Ковалем были использованы старые расчески Абдулова. Эту методику Шиподько считает не очень точной, что и повлияло на результаты теста.

«Было ожидаемо», — заявил он в беседе с порталом Woman.

Шиподько до сих пор уверен, что Абдулов был его настоящим отцом. Но бороться за свои права он не намерен: мужчина сообщил, что не претендует на наследство звезды.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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