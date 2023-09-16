«Было ощущение, что бедного малыша резали»: место Собчак обходили за версту все пассажиры самолета

Ксения Собчак часто путешествует за границу. Недавно знаменитость вернулась из солнечной Турции. Правда, отпуск омрачил неудачный авиаперелет. Собчак пожаловалась, что все пять часов расслабиться ей мешал истерический вопль младенца. «Было ощущение, что бедного малыша резали», — заявила экс-кандидат в президенты РФ.

В прошлом телезвезда то и дело называла мальчиков и девочек гаденышами. Но все изменилось в 2016 году, когда эпатажная ведущая родила от Максима Виторгана сына Платона. С тех пор Ксения Собчак пересмотрела свое отношение к детям и стала терпимее к чужим отпрыскам. Знаменитость посоветовала молодым мамам изучать специальную литературу и учиться успокаивать своих наследников, чтобы не досаждать окружающим.