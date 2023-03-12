Было намного лучше: как выглядела девушка с огромными скулами до того, как изуродовала себя филлерами

Трудно поверить, что на этих фото один и тот же человек.

Сегодня почти любые пластические операции и косметологические процедуры стали весьма доступны. Девушки могут меньше чем за час увеличить губы или избавиться от мимических морщин. Однако некоторые используют достижения медицины для того, чтобы превратить себя во фрика.

Именно так поступила Анастасия Покрищук, которая с помощью филлеров увеличила свои скулы.

После множества инъекций ее лицо стало пугающе непропорциональным, и теперь она напоминает пришельца из фантастического фильма.

Впрочем, блогерша не переживает по поводу своей трансформации. Она считает свою внешность идеальной, а естественную красоту презирает. Девушка даже поделилась своей фотографией до преображения, чтобы показать, какой непривлекательной она была раньше. Но подписчики Анастасии не разделили ее мнения и отметили, что до всех процедур она выглядела лучше. На архивном снимке пользователи увидели привлекательную молодую особу, а не эпатажного фрика.