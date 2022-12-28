Было минимум полсотни: ахнете, узнав о судьбе внебрачных детей Высоцкого

Признанным кумирам нередко приписывают внебрачных детей, каких может насчитываться до нескольких десятков. Исключением не стал и великий советский бард Владимир Высоцкий.

В пору своей юности будущий артист встречался с девушкой Людмилой Спиридоновой. По ее словам, они даже были обвенчаны с Высоцким, хотя после торжества вместе жить не стали. Однако это не помешало паре завести ребенка — Людмила родила сына Виктора. К сожалению, в восемь месяцев он перенес полиомиелит и навсегда остался инвалидом. Высоцкий проводил мало времени с сыном, а потом и вовсе исчез из жизни бывшей возлюбленной.

Еще один предполагаемый отпрыск барда — Игорь Сиваков. Многие уверены, что он действительно кровный сын Высоцкого, ведь их сходство очевидно — вплоть до голоса и походки. Судьба Сивакова тоже сложилась драматично: мать спилась, и мальчика отдали в интернат. Когда Игорь вырос, увлекся музыкой и, конечно, стал исполнять песни отца.

На этом список непризнанных детей барда отнюдь не заканчивается. «Экспресс газета » приводит слова Никиты Высоцкого, официального сына артиста: «Таких мальчиков и девочек за все эти годы объявилось под полсотни. Половина — больные люди. Допускаю мысль, что среди них могут быть настоящие дети Высоцкого. Ну и что?»