«Было четверо, осталось двое»: раздавленный горем Маликов вышел на связь
Музыкант не смог скрыть свои переживания.
Дмитрий Маликов прокомментировал смерть Юрия Шатунова. Соответствующей публикацией знаменитость поделился в своих социальных сетях.
В записи артист представил вырезку из советской газеты, где позирует в компании лидера «Ласкового мая». Как отметил музыкант, вместе с Шатуновым, Владимиром Пресняковым и Евгением Белоусовым они были главными музыкантами конца 80-х и начала 90-х, именно они становились героями для многочисленных поклонниц. В итоге в живых из них осталось только двое.
«Нас было четверо: Шатунов, Пресняков, Белоусов и Маликов... Осталось двое», — пишет артист.
Пользователи Сети с пониманием отнеслись к признанию артиста. В комментариях они выразили свои соболезнования и постарались поддержать кумира, а также отметили, что тоже не могут смириться со смертью Шатунова.
«Юра, ты целая эпоха! Димочка, мы вас очень любим. Берегите себя», — написали преданные фанаты.