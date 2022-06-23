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«Было четверо, осталось двое»: раздавленный горем Маликов вышел на связь

23 июня 2022 18:10
«Было четверо, осталось двое»: раздавленный горем Маликов вышел на связь

Музыкант не смог скрыть свои переживания.

Дмитрий Маликов прокомментировал смерть Юрия Шатунова. Соответствующей публикацией знаменитость поделился в своих социальных сетях.

В записи артист представил вырезку из советской газеты, где позирует в компании лидера «Ласкового мая». Как отметил музыкант, вместе с Шатуновым, Владимиром Пресняковым и Евгением Белоусовым они были главными музыкантами конца 80-х и начала 90-х, именно они становились героями для многочисленных поклонниц. В итоге в живых из них осталось только двое.

«Было четверо, осталось двое»: раздавленный горем Маликов вышел на связь

«Нас было четверо: Шатунов, Пресняков, Белоусов и Маликов... Осталось двое», — пишет артист.

Пользователи Сети с пониманием отнеслись к признанию артиста. В комментариях они выразили свои соболезнования и постарались поддержать кумира, а также отметили, что тоже не могут смириться со смертью Шатунова.

«Юра, ты целая эпоха! Димочка, мы вас очень любим. Берегите себя», — написали преданные фанаты.

Фото: Globallookpress.com, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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