Было бы за что бороться: Ирина Шейк не поделила мужчину со звездой экрана (фото)

Порой женщины так ослеплены своей любовью к мужчине, что даже не замечают, какие безнравственные поступки он может совершать. И даже самые статные красавицы, известные во всем мире, совершают эту ошибку.

Так, немецкая манекенщица Хайди Клум влюбилась в гитариста популярной группы Тома Каулитца. Поклонники знаменитости не сразу привыкли к ее выбору, поскольку молодой человек не отличается особой привлекательностью.

Однако это не мешает музыканту флиртовать за спиной у своей девушки. И на одной вечеринке, увидев сногсшибательную Ирину Шейк, он быстро потерял самообладание и проявлял к россиянке всяческий интерес. Супермодель, в свою очередь, вела себя достойно и просто игнорировала мужчину. Но для Клум все оказалась не так очевидно, как для окружающих.

Немка обвинила свою коллегу по подиуму в том, что та заигрывает с Каулитцом. Как пишет телеграмм канал «Антиглянец», за такую наглую ложь сладкую парочку попросили удалиться, и после этого случая модели вряд ли будут мило улыбаться друг другу.