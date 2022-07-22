«Было бы интересно»: Якубович заговорил о работе с Ургантом

Леонид Якубович рассказал, что мечтал бы поработать с Иваном Ургантом. Телеведущий разоткровенничался в шоу «Респиратор Бабушкина».

По словам знаменитости, который является лицом шоу «Поле чудес» на протяжении 30 лет, он готов разделить эфир с одним из своих коллег. Как отмечает Якубович, он прекрасно бы сработался с Иваном Ургантом и заинтересован в сотрудничестве с ним, так как считает его весьма талантливым ведущим. При этом особенно знаменитость отмечает умение Ивана импровизировать.

«Мне с ним было бы интересно, конечно», — уверен герой программы.

При этом звезда экрана отмечает, что во всем мире знает лишь десяток человек, которые обладали бы похожим талантом и могли бы сравниться с артистом. К их числу Якубович относит и Андрея Урганта, отца знаменитости, который тоже мастерски ведет эфиры.