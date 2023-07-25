Было 37 лет – стало 20: вот что вышло из попытки омолодить Алентову в фильме «Москва слезам не верит»

Вера Алентова в картине «Москва слезам не верит» играет свою героиню сразу в двух возрастных промежутках. В начале фильма ее Катерине 20 лет, в то время как артистке было уже 37 лет. То есть она подходила по возрасту своей версии во второй серии.

С помощью современных технологий Веру Алентову «омолодили», и стало понятно, что на юную 20-летнюю девушку она, конечно, не тянула. Что не помешало ей сыграть одну из самых выдающихся ролей в карьере. Однако далась она Вере Алентовой непросто.

Дело в том, что у режиссера Владимира Меньшова были на примете три актрисы на главную роль. И свою жену он никак не рассматривал. Когда других вариантов не осталось, он попробовал благоверную и утвердил ее на роль. Только предъявлял к ней более высокие требования, чем к остальным.

Обычно режиссер был мягким и корректным с артистами. Но на Алентову он кричал, придирался к ней и продолжал ругаться даже дома. Актриса потом призналась, что могла простить такое поведение только мужу, от другого режиссера она бы подобного не потерпела. К счастью, сложности на съемочной площадке не разобщили супругов, а они остались вместе на многие годы.