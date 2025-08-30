Меню
«Были звонки, угрозы»: Табаков наотрез отказался играть Есенина в британском кино — сорвал съемки, лишился номинации на «Оскар»

30 августа 2025 10:23
Хотя сперва принял предложение с огромным азартом.

В конце 60-х перед Олегом Табаковым открылся редчайший шанс. Британский режиссёр Карел Райш предложил ему сыграть Сергея Есенина в фильме о легендарной танцовщице Айседоры Дункан.

Это был проект мирового уровня, который мог изменить карьеру актёра и сделать его имя известным далеко за пределами СССР. Табаков был в предвкушении, а после сорвал съемки.

Лёгкое «да» от Фурцевой

Удивительно, но даже советская власть не стала чинить препоны. Министр культуры Екатерина Фурцева легко дала Табакову разрешение на съёмки в Британии — случай почти уникальный для того времени.

Актёр встретился с Карелом Райшем, согласовал детали и уже готовился вылететь в Лондон, где проходили основные съёмки. Также часть эпизодов снимали в Югославии, потому намечалось турне, о котором мечтал любой житель СССР.

Выбрал советский театр

Но именно тогда во МХАТе готовили премьеру спектакля «Большевики». Постановку нужно было «пробивать» — и Табаков понимал, что его уход в такой момент будет воспринят как предательство.

«Я не появился ни в Лондоне, ни в Югославии, где уже начались съемки. Были звонки, угрозы, напоминания о неустойках… А главное, я поставил многих людей в идиотское положение», — вспоминал он позже.

Что артист потерял

Роль Есенина в итоге досталась югославскому актёру Звонимиру Црнко (в титрах он указан как Ivan Tchenko), он мало известен публике и почти не снимался в хитовых картинах.

Фильм, вышедший под названием «Любовники Айседоры», сегодня имеет скромный рейтинг 6,3 на Кинопоиске, но в год выхода стал событием: лента получила номинацию на «Оскар» за лучшую женскую роль для Ванессы Редгрейв.

На Табакова бы точно обратили внимание западные режиссёры и цензоры — это мог быть его выход на мировые площадки.

Сам актёр говорил: «Участие в этом фильме означало, что я мог стать европейски известным актером. Моя жизнь, возможно, и сложилась бы по-другому».

Без сожалений

И всё же Табаков не жалел о своём решении. Он остался в театре, в СССР, где его талант раскрылся по-своему. «Просто непристойно»: из «Москва слезам не верит» вырезали сразу несколько сцен 18+, и в одной из них Табаков домогался до коллеги.

Фото: Кадр из фильма «Любовники Айседоры» (1968), «Обыкновенная история» (1970)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
