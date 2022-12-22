«Были жуткие боли»: откровением о раке Заворотнюк поделился ее бывший муж

С тех пор, как у Анастасии Заворотнюк обнаружилось онкологическое заболевание, родные не дают практически никакой информации о ее состоянии. Муж Петр Чернышев и вовсе отказывается от любых комментариев по поводу здоровья супруги. Иногда подробности о матери рассказывает Анна, старшая дочка Заворотнюк, но такой откровенности от нее подписчикам приходится ждать долго.

А на днях деталями о прошлом актрисы поделился ее бывший муж. За бизнесмена Олафа Шварцкопфа Анастасия вышла замуж в начале 1990-х. Их союз продлился около пары лет, после чего актриса ушла к Дмитрию Стрюкову. Сейчас Олаф не поддерживает общение с бывшей супругой, хоть и не таит на нее обиду. По его мнению, раком актриса могла заболеть не только из-за процедуры ЭКО — эту версию активно обсуждают фанаты звезды. Шварцкопф вспомнил, что дедушка Анастасии страдал от онкологии. А значит, здесь могла сыграть роль и генетика.