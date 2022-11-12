Были во всех советских квартирах: феномен ковров на стенах раскрыли годы спустя

На Востоке ковры всегда считались предметом роскоши и гордостью семьи. В Азии часто судили по наличию и по материалу ковров о благосостоянии хозяев дома.

В Советском союзе пик популярности ковров пришелся на 50-е годы: страна восстанавливалась после войны, экономика была на подъеме. За коврами гонялись и стояли в очередях, как за автомобилями.

Этот дефицитный предмет мог стоить две, а то и три зарплаты обычных советских граждан.

Для советских людей ковры были не только украшением, но и необходимостью. Большими настенными коврами маскировали недостатки ремонта и улучшали теплоизоляцию: закрывали мелкие щели и устраняли сквозняки.