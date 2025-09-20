Были в команде с самого начала: по канону «Стражи галактики» выглядят иначе — Marvel обделили экранным временем двух героев

Киновселенная Marvel подарила нам харизматичную пятерку — Звездного Лорда, Гамору, Дракса, Ракету и Грута. Именно этот состав навсегда закрепился в массовом сознании как «настоящие» Стражи галактики. Но поклонники комиксов знают: это далеко не полный список.

Впервые о команде заговорили еще в 1969 году. Но тогда «Стражи галактики» выглядели иначе: история переносила читателей в XXXI век, где астронавт Вэнс Астро, погруженный в анабиоз еще в XX веке, пробуждался на пути к Альфе Центавра. Команда путешествовала по вселенной, иногда заглядывала в прошлое и даже успевала сражаться бок о бок с Мстителями, Тором и Капитаном Америкой.

Перезапуск и новый состав

Современная версия «Стражей» оформилась только в 2008 году. Именно из этого периода режиссер Джеймс Ганн и заимствовал основу для фильмов. Однако при переносе на экран Marvel серьезно сократили команду.

В комиксах вместе с Ракетой, Звездным Лордом, Драксом, Гаморой и Грутом в составе числились еще два важных героя: Адам Варлок и Квазар.

Кого вырезали из фильма

Адам Варлок — искусственный человек, созданный группой земных ученых. Он сбежал от своих создателей и отправился в космос искать собственный путь. В комиксах Варлок играет ключевую роль, участвует в масштабных войнах и даже входит в число основателей команды.

Квазар — Фила-Велл, дочь Капитана Марвел, родившаяся в новой версии вселенной после глобального перезапуска. Она унаследовала силы отца и взяла себе новое имя. Вместе с Варлоком она тоже воевала против Альтрона и фаланг, а затем стала частью «Стражей».

Состав вечно меняется

Если бы Marvel переносили на экран все версии комиксов, зрители увидели бы куда более странный микс. В разные годы к «Стражам» присоединялись Вэнс Астро, разумный пес Космо, Веном и даже Железный человек. Создатели киновселенной решили остановиться на лаконичной пятерке, которая сработала идеально.

С выходом «Стражей галактики 3» в кадре наконец появился Адам Варлок, но без статуса участника команды. Там же в сцене после титров можно увидеть еще совсем юную Квазар, которая, кажется, стала новым членом команды, как и задумывал канон. Marvel еще вернется к этой части истории, ведь в комиксах ее вклад в судьбу команды огромен.

