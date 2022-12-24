Были одной из самых красивых пар: из-за чего развелись Стебунов и Александрова

Иван Стебунов и Марина Александрова были одной из самых красивых пар российского кино. Актеры смотрелись гармонично, и казалось, что всегда будут вместе.

Возлюбленные поженились в 2008 году, но всего через два года они развелись. Никто из бывших супругов не комментировал расставание, что послужило причиной для появления огромного количества слухов. Но Иван все таки нарушил молчание и признался, что брак развалился из-за его ошибки.

«Я изменил во Львове на съемках. По глупости, в нетрезвом состоянии, и все. Все выключилось тут же, закончилось, это был неправильный поступок. Я не признавался, но женщины сразу такое понимают. Я вернулся домой совершенно другим», — раскаялся актёр.

После измены мужчина ушёл в себя, а позже переехал в Барнаул и начал работать в местном театре за 20 тысяч рублей.