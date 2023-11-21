«Обречены»: у фильма «А зори здесь тихие» была и другая концовка

Военная драма «А зори здесь тихие» вышла на экраны в 1972 году и никого из зрителей не оставила равнодушным. В центре сюжета оказалась команда девушек-добровольцев, которые выполняли боевые задачи в годы войны. Зенитчицы пожертвовали своими жизнями в ожесточенной схватке с диверсантами.

Трагический финал картины оставил у некоторых людей тяжелое впечатление. Хотя те зрители, которые успели познакомиться с одноименной повестью Бориса Васильева, знали, какая нелегкая судьба уготована девушкам. А ведь в этой истории могли быть и выжившие.

В архивных интервью автор упоминал, как чиновники из политуправления убеждали его сохранить до финала хотя бы одну героиню. Писатель наотрез отказывался вносить правки, ведь тогда вся книга получилась бы совсем другой. Ему было важно показать жертвенность зенитчиц, их смелость и при этом отчаяние от неминуемой смерти.