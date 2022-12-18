Были невероятно красивой парой: из-за чего на самом деле рухнули отношения Батырева и Лозы

Сегодня многие привыкли к тому, что браки частно распадаются. Но этой паре пророчили долгие отношения, и поклонники явно были не готовы к разводу молодоженов через 11 месяцев.

Евгения Лоза и Антон Батырев встретились, когда молодой человек все еще был женат. Это не смутило девушку, и она приняла его ухаживания. После развода с первой супругой актер сразу сделал предложение новой избраннице. На совместных фотографиях артисты выглядели счастливыми и увлеченными друг другом.

Однако снимки не отражали реальной картины.

Евгения начала замечать, что муж стал ей грубить, а некоторые поступки и вовсе нельзя назвать достойными. К тому же актеры постоянно работали, и их графики не совпадали. Это привело к охлаждению отношений, и пара рассталась, не прожив вместе и года.