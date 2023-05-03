«Были друг у друга первыми»: Николаев оплакивает болезненную потерю

Игорь Николаев за годы карьеры успел посотрудничать со многими знаменитостями. Но одним из его ближайших друзей был модельер Валентин Юдашкин, смерть которого стала большим ударом для музыканта.

Как признался артист, с Юдашкиным его связывали теплые многолетние отношения. Именно модельер стал первым художником, создавшим для музыканта сценический костюм, а после этого сотрудничества они стали близкими друзьями.

«Мы были друг у друга первыми: ты был моим первым художником, создавшим мой концертный костюм, а я был твоим первым артистом, для которого ты это сделал», — признается Николаев.

Поддержала композитора и его супруга Юлия Проскурякова. В своем блоге она также поделилась архивным снимком с Юдашкиным и выразила семье модельера свои соболезнования.

«Невозможно без слез воспринять эту новость! Невозможно в это поверить», — отмечает певица.

Подписчики знаменитостей не оставили без внимания трогательные записи. В комментариях они постарались поддержать супругов, которые лишились близкого друга.