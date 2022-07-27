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«Были бы прекрасной парой»: Волочкова рассекретила планы на будущее

27 июля 2022 15:55
«Были бы прекрасной парой»: Волочкова рассекретила планы на будущее

Артистка готова пробовать себя в новых амплуа.

Анастасия Волочкова рассказала о своем будущем с Николаем Цискаридзе. Как оказалось, балерина мечтала бы стать соведущей артиста.

По словам танцовщицы, она не редко становится гостьей различных телевизионных программ, однако хотела бы большего. Как уверена Волочкова, она смогла бы стать прекрасной соведущей для Цискаридзе, который вот уже полгода является лицом проекта «Сегодня вечером», где заменяет Максима Галкина. И если ей поступит подобное предложение, она обязательно его примет.

«Мы были бы прекрасной парой, чтобы вести эту программу вместе», — цитирует слова артистки портал «Мурманский вестник».

Отметим, ранее актер Стас Садальский призывал сделать Цискаридзе и Волочкову соведущими. По его словам, артисты балета прекрасно справились бы с шоу, посвященному фейковым новостям или танцам.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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