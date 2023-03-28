Была женой принца: от красоты юной мачехи из «Морозко» дух захватывало (фото)

Главной злодейкой сказки «Морозко» стала мачеха в исполнении Веры Алтайской. Актриса блестяще справлялась с ролями ведьм, кикимор и другой нечисти — такой ее и запомнили зрители. Мало кто знает, как выглядела Алтайская в молодости.

Свою карьеру Вера Владимировна начала в конце 30-х. Одной из первых работ актрисы стала роль в фильме «Великий счет». В юной Алтайской невозможно узнать злобную старуху из «Морозко»: кудрявые волосы, миловидное личико, тонкие брови, задорный взгляд. Кроме того, у актрисы была уникальная врожденная особенность — разные глаза. Один был зеленый, а другой — карий. Но увидеть эту «изюминку» на фото и видео невозможно из-за черно-белой пленки.

Уникальная колдовская внешность Веры Владимировны дополнялась язвительным характером. Харизматичную актрису заметили и начали снимать в кино. Все шло отлично: Алтайская получала роли и строила личную жизнь. Избранником актрисы стал ее коллега Алексей Консовский, известный как принц из культовой «Золушки». Но спустя годы жизнь Веры Владимировны пошла под откос.

Из-за склочного характера ее перестали снимать, а супруг ушел из семьи — причиной тому стал алкоголизм Алтайской. Актриса скончалась в 59 лет.