Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт

Екатерина Климова засветилась на кинопремии «Золотой орел», заставив всех говорить о себе. Многие обратили внимание на то, что внешность одной из самых привлекательных актрис российского кино сильно изменилась, причем не в лучшую сторону.

Поклонники и журналисты пришли к выводу о том, что артистка решила омолодиться не при помощи огуречных масок, а обратившись к косметологам и пластическим хирургам. Правда, результат, по мнению большинства, оказался плачевным.

Как пишет издание «Комсомольская правда», Климова сделала блефаропластику нижних век, изменила форму губ и прибегла к уколам красоты. По подсчетам специалистов, на свое преображение знаменитость спустила около одного миллиона рублей.

Теперь хейтеры злорадствуют и говорят о том, что актриса нашла не самый лучший способ потратить алименты, которые отсудила у бывшего мужа Игоря Петренко. Интернет-пользователи твердят, что звезда экрана лишилась былого очарования и рискует повторить участь королевы шансона.