«Была уродом, а стала нормальной»: девушка-фрик избавилась от рогов и жутких губ
Звезда социальных сетей решилась на кардинальные перемены.
Впервые на приеме у пластического хирурга Кристина Рэй оказалась в 17 лет. Девушка с детства страдала от комплексов, поэтому начала активно экспериментировать со своей внешностью. Из-за этого о ней узнал весь мир.
Дело в том, что Кристина сделала себе такие большие губы, что попала в «Книгу рекордов Гиннесса». Дополняла же образ девушка множеством татуировок, пирсингом, дредами и металлическими имплантами рожек на лбу.
Но не так давно знаменитость решилась на перемены. После развода с супругом она захотела вернуться к своему естественному облику и отказалась от всех улучшений.
Пользователи Сети, которые внимательно следили за жизнью Кристины, остались в восторге от ее преображения. Обсуждая судьбу девушки, они похвалили ее за смелый шаг и не поскупились на комплименты.
«Была уродом, а стала нормальной», «Какая хорошенькая девушка стала», «Молодец. Правильно сделала, что отказалась от всего этого уродства», «Очень красивая», — считает публика.