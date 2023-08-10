«Была уродом, а стала нормальной»: девушка-фрик избавилась от рогов и жутких губ

Впервые на приеме у пластического хирурга Кристина Рэй оказалась в 17 лет. Девушка с детства страдала от комплексов, поэтому начала активно экспериментировать со своей внешностью. Из-за этого о ней узнал весь мир.

Дело в том, что Кристина сделала себе такие большие губы, что попала в «Книгу рекордов Гиннесса». Дополняла же образ девушка множеством татуировок, пирсингом, дредами и металлическими имплантами рожек на лбу.

Но не так давно знаменитость решилась на перемены. После развода с супругом она захотела вернуться к своему естественному облику и отказалась от всех улучшений.

Пользователи Сети, которые внимательно следили за жизнью Кристины, остались в восторге от ее преображения. Обсуждая судьбу девушки, они похвалили ее за смелый шаг и не поскупились на комплименты.