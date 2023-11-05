Была тайная свадьба? Алентова неспроста носит роскошное обручальное кольцо

От внимательных поклонников ничего не утаишь.

После смерти любимого мужа, режиссера Владимира Меньшова, Вера Алентова нечасто радует поклонников выходами в свет. На днях знаменитость отказалась от роли затворницы и появилась в театре имени Пушкина на сборе труппы.

Звезда охотно общалась с фанатами и раздавала интервью и автографы. Многие заметили, что актриса носит на безымянном пальце правой руки роскошное обручальное кольцо. И это озадачило публику.

Можно было предположить, что, скрываясь от всех, вдова успела сыграть тайную свадьбу. Но дело вовсе не в этом.

Непростое украшение Катерина из фильма «Москва слезам не верит» носит по иной причине. Нового мужа у Алентовой не появилось и вряд ли в ближайшее время появится. Как пишет портал Woman, Вера Валентиновна не снимает кольцо в память о покойном супруге, вместе с которым прожила больше полувека.