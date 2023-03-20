Была такой красоткой: что стало с ведущей программы «Любовь с первого взгляда» Волковой (фото)

Алла Волкова прославилась как ведущая первого реалити-шоу в современной России «Любовь с первого взгляда». В течение нескольких сезонов она появлялась в кадре в компании своего коллеги Бориса Крюка, но после закрытия шоу неожиданно пропала с экранов.

Как оказалось, после завершения проекта в 1999 году телеведущая далеко не сразу смогла найти работу. Продолжительное время она работала преподавательницей английского в школе, но потом ей удалось вернуться на телевидение.

Алла стала выпускающим директором компании «Игра-ТВ», которая занимается разработкой шоу «Что? Где? Когда?». Она больше не появляется в кадре, но принимает непосредственное участие в выпуске любимого россиянами шоу.

Волкова старается не распространяться о своей личной жизни. Она не ведет социальные сети, но ее снимки все равно публикуются в блогах. И, как отмечают поклонники, прошедшие годы заметно сказались на внешности звезды экрана, хотя она и не потеряла харизму и обаяние.