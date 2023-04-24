Была такая милая, а сейчас другой человек: взгляните на Дашу из сериала «Две судьбы»

Поклонники не были в восторге от этих метаморфоз.

Анна Горшкова прославилась после телехита «Бедная Настя». Свой звездный статус актриса закрепила ролью Даши в сериале «Две судьбы». Анна покорила зрителей своей миловидной красотой и стала всенародной любимицей. Но с годами актриса утратила свою «изюминку», и поклонники теперь ее не узнают.

После триумфа в сериалах «Бедная Настя» и «Две судьбы» Анна стала получать роли в серьезных полнометражных картинах. Она снялась в фильме Станислава Говорухина «Пассажирка», который прославил ее за пределами родины.

Неудивительно, что к личной жизни эффектной Анны было приковано повышенное внимание. Говорили о ее романе с Говорухиным и известными персонами, но в итоге Горшкова вышла замуж за миллиардера Михаила Борщова. Однако этот брак продержался всего два года.

После развода карьера Анны пошла на спад. Она стала реже сниматься в кино, и, возможно, все дело в ее внешности. 39-летняя актриса увлекалась пластикой и уколами красоты, что только ей навредило. Теперь у нее перекачанные губы, перетянутое лицо и неживая мимика. От былой миловидности не осталось и следа.

Поклонники звезды не рады этим преобразованиям: «Полная потеря индивидуальности — все как у всех», «Мне больше нравится прежняя внешность, а сейчас она потеряла свою нежность», «Пластика кардинально изменила ее, если бы не сказали, что это она, я бы и не узнала».