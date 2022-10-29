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Была страсть как хороша: вы ахнете, увидев, как Анастасия Волочкова выглядела 20 лет назад (фото)

29 октября 2022 15:15
Была страсть как хороша: вы ахнете, увидев, как Анастасия Волочкова выглядела 20 лет назад (фото)

Нежная и утонченная.

Сегодня Анастасия Волочкова известна как светская львица и героиня многочисленных скандалов, а стилисты и то и дело ругают звезду за дурновкусие и вульгарность. Но 20 лет назад Волочкова блистала в балетах Большого театра и поражала своей красотой и утонченностью.

Бывшая балерина поделилась архивными снимками со съемок фильма «Черный принц» 2004 года – и заставила поклонников ахнуть.

«Господи, как же хороша!», «Какой чудесный образ! Ангельская красота», «Анастасия, вы такая красивая была в молодости. Хрупкая, утонченная балерина, еще и красавица», «Как хороша была, прекрасна», «Красавица нереальная», – писали восхищенные подписчики.

Была страсть как хороша: вы ахнете, увидев, как Анастасия Волочкова выглядела 20 лет назад (фото)
Фото: соцсети, Globallookpress.com
Алла Новикова
Алла Новикова
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