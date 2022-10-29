Была страсть как хороша: вы ахнете, увидев, как Анастасия Волочкова выглядела 20 лет назад (фото)

Сегодня Анастасия Волочкова известна как светская львица и героиня многочисленных скандалов, а стилисты и то и дело ругают звезду за дурновкусие и вульгарность. Но 20 лет назад Волочкова блистала в балетах Большого театра и поражала своей красотой и утонченностью.

Бывшая балерина поделилась архивными снимками со съемок фильма «Черный принц» 2004 года – и заставила поклонников ахнуть.