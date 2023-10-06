«Была страшно разочарована»: Гурченко не любила дочь, и дело не только во внешности

Главной болью в жизни Людмилы Гурченко была ее собственная дочь — Мария Ковалева. Тщеславная актриса никак не могла смириться с одной особенностью своего ребенка.

Близкие уверяют, что звезда экрана не любила девочку. Якобы любить она умела только за талант, а малышка появилась на свет заурядной. А то и вовсе полной бездарностью.

За что бы ни бралась маленькая Маша, ничего у нее не получалось. Природа не наградила ее красотой, но и способностями обделила. Когда она пела, мама морщилась, словно от зубной боли, и умоляла прекратить. Людмила Марковна лелеяла надежду, что на съемочной площадке ее наследница точно себя покажет. Но и там показывать Королевой было нечего.

«Гурченко была страшно разочарована», — вспоминала позднее одна из подруг знаменитости.

Когда артистка окончательно поняла, что народной любви Марии не добиться, то попыталась сделать из нее косметолога. Но девушки хватило лишь на то, чтобы окончить медицинское училище. Дальше осваивать ставшую модной профессию она не захотела, чем окончательно отвернула от себя знаменитую мать.