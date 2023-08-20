Была пупсиком – стала леди: ахнете, как незаметно повзрослела Лиза Галкина

Уже в сентябре Лиза Галкина отметит свое 10-летие. Поклонники Аллы Пугачевой с неподдельным интересом наблюдают за девочкой. С самого детства она стала настоящей звездой социальных сетей.

Раньше интернет-пользователи не уставали повторять, какая очаровательная кроха у Примадонны отечественной эстрады. Но из малышки звездная наследница вдруг превратилась в прекрасную леди. Фанаты в шоке из-за того, как незаметно она повзрослела.

Россияне бурно обсуждают коллаж из двух фотографий Лизы. Первый снимок сделан семь лет назад, а второй — свежий. И многие пришли в восторг, увидев, как за прошедшие годы изменилась Галкина.