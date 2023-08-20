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Была пупсиком – стала леди: ахнете, как незаметно повзрослела Лиза Галкина

20 августа 2023 06:45
Была пупсиком – стала леди: ахнете, как незаметно повзрослела Лиза Галкина

От женихов скоро не будет отбоя.

Уже в сентябре Лиза Галкина отметит свое 10-летие. Поклонники Аллы Пугачевой с неподдельным интересом наблюдают за девочкой. С самого детства она стала настоящей звездой социальных сетей.

Раньше интернет-пользователи не уставали повторять, какая очаровательная кроха у Примадонны отечественной эстрады. Но из малышки звездная наследница вдруг превратилась в прекрасную леди. Фанаты в шоке из-за того, как незаметно она повзрослела.

Россияне бурно обсуждают коллаж из двух фотографий Лизы. Первый снимок сделан семь лет назад, а второй — свежий. И многие пришли в восторг, увидев, как за прошедшие годы изменилась Галкина.

Была пупсиком – стала леди: ахнете, как незаметно повзрослела Лиза Галкина

«Как быстро Лиза выросла, красавица», «Воспитанная, умная и необыкновенно красивая девочка», «Она такая милая, пупсик, куколка, а сейчас все красивее растет», «Как же она мне нравится», — пишут в Сети.

Фото: Legion-Media, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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