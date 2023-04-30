Была принцессой, а стала нищенкой: народ разжалобили кадры с Лизой Галкиной из Израиля

Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри перебралась в Израиль. Брат и сестра уже давно стали звездами социальных сетей. И после их отъезда из страны мало что изменилось.

Интернет-пользователи продолжают охотно следить за жизнью звездного семейства. Не так давно в Сеть попали новые кадры с Лизой, прогуливающейся по набережной. Обычно наследница Примадонны отечественной эстрады вызывала у поклонников восхищение, но теперь разжалобила публику.

Многие пришли к неутешительному выводу, что в России Лиза была настоящей принцессой, а в Израиле стала нищенкой. И дело не только в том, что прежде она жила в шикарном замке, а теперь обитает в более скромном доме в пригороде Тель-Авива.

Пользователей Сети смутил внешний вид девочки. Нашлись те, кто заметили, что раньше Лиза носила более дорогие и красивые вещи. «Что с ней, почему такая одежда?», «Выглядит неопрятно, не то что раньше в России», «Видимо, деньги заканчиваются», — пишут в комментариях.