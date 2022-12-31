Была популярней Пугачевой и Ротару: как сейчас выглядит и вынуждена жить Анне Вески (фото)

Сейчас мало кто вспомнит про эстонскую певицу Анну Вески, которая когда-то была настоящей советской знаменитостью.

Певица полюбилась многим благодаря своим вокальным данным и уникальному стилю. Девушка из Прибалтики также обладала интересным акцентом, который делал из неё иностранку. Все это позволило артистке покорять цены во всех республиках Союза.

Однако она недолго сияла на эстраде.

После распада СССР стало почти невозможно возить на гастроли ее коллектив, что привело к уходу Вески с больших сцен.

Сегодня певица продолжает выступать, но былая популярность к ней так и не вернулась. Особенно тяжело сложился для неё год пандемии. Она вынужден была сдавать свою квартиру и жить за городом. К удивлению поклонников, после стольких испытаний певица не сильно изменилась. Она до сих пор придерживается своего стиля и продолжает носить яркий макияж.