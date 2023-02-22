Была первой красавицей города: как сейчас выглядит «Миссис Москва-1999» Елена Бонд

Первая красотка российской столицы купила себе титул «Мисс Москва» при помощи второго мужа. Несмотря на неудачную личную жизнь и отсутствие стабильного источника дохода, она намерена покорить телевидение и стать ведущей.

Елена Бонд приехала из Ташкента в Москву, когда ей было 17 лет. Звали ее тогда Эльвира Исмаилова, а Бонд — сокращение от фамилии первого мужа. Псевдоним — единственное, что досталось девушке.

Второе замужество за депутатом Юрием Мамоновым было более удачным. Мужчина инвестировал в девушку и заплатил 25 000 долларов за победу на столичном конкурсе красоты. В браке у них появился сын, но пара развелась по причине измен с обеих сторон. Мамонов оставил экс-супруге квартиру.

В начале нулевых Бонд безуспешно пробовала себе в качестве певицы и вышла замуж третий раз. Но и этот союз распался, оставив женщину уже с двумя детьми на руках. Тогда бывшая красотка снялась в эротическом фильме за весьма скромный гонорар, новый продюсер упрекал женщину в неадекватности.

Сегодня Елена учится в школе телевидения. В ее группе в социальной сети всего 30 человек. Они комментируют старые фото и песни бывшей столичной красотки и периодически интересуются, куда она пропала.