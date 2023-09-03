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Киноафиша Статьи «Была ослепительной красавицей»: на любимицу советских мужчин в старости без слез не взглянешь

«Была ослепительной красавицей»: на любимицу советских мужчин в старости без слез не взглянешь

3 сентября 2023 14:00
«Была ослепительной красавицей»: на любимицу советских мужчин в старости без слез не взглянешь

Звезда изуродовала себя.

Анастасия Вертинская в молодости вертела мужчинами, как хотела. Но теперь представители сильной половины человечества могут выдохнуть. При виде актрисы их пульс остается ровным.

К 78 годам легенда советского кино увяла, как роза. Теперь на некогда прекрасную красотку без слез не взглянешь. Артистка из кожи вон лезет, чтобы оставаться очаровашкой: следит за питанием, посещает массажиста, умывается исключительно фильтрованной водой. Но все это бессмысленно, поскольку звезда «накачала губищи».

Россияне насмехаются над изменившейся внешностью знаменитости, будучи в полной уверенности, что та воспользовалась достижениями пластической хирургии и косметологии.

«Была ослепительной красавицей»: на любимицу советских мужчин в старости без слез не взглянешь

«Была привлекательной в молодые годы, а сейчас уродец», «Была ослепительной красавицей, но в погоне за молодостью превратила себя (даже не знаю, как помягче сказать) в страшную женщину. Увы, не все могут красиво стареть, как Быстрицкая, а жаль», — пишут в Сети.

Фото: Кадр из фильма «Человек-амфибия» (1961), Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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