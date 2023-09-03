«Была ослепительной красавицей»: на любимицу советских мужчин в старости без слез не взглянешь
Звезда изуродовала себя.
Анастасия Вертинская в молодости вертела мужчинами, как хотела. Но теперь представители сильной половины человечества могут выдохнуть. При виде актрисы их пульс остается ровным.
К 78 годам легенда советского кино увяла, как роза. Теперь на некогда прекрасную красотку без слез не взглянешь. Артистка из кожи вон лезет, чтобы оставаться очаровашкой: следит за питанием, посещает массажиста, умывается исключительно фильтрованной водой. Но все это бессмысленно, поскольку звезда «накачала губищи».
Россияне насмехаются над изменившейся внешностью знаменитости, будучи в полной уверенности, что та воспользовалась достижениями пластической хирургии и косметологии.
«Была привлекательной в молодые годы, а сейчас уродец», «Была ослепительной красавицей, но в погоне за молодостью превратила себя (даже не знаю, как помягче сказать) в страшную женщину. Увы, не все могут красиво стареть, как Быстрицкая, а жаль», — пишут в Сети.