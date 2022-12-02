Была одной из самых ярких участниц: как сейчас живет Ольга Сокол из «Дома-2»

Ольга Сокол прославилась как участница «Дома-2», которая дольше всех прожила на проекте. В течение 450 дней знаменитость пыталась найти свою любовь, но, как оказалось, счастье она встретила, оказавшись уже за периметром телестройки.

Так, после многочисленных неудачных попыток построить отношения Ольга познакомилась со своим избранником по имени Олег, за которого вышла замуж уже почти шесть лет назад. С того времени звезда экрана занимается любимым делом. Она активно пишет сценарии для иностранных телевизионных сериалов и развивает собственные блоги.

В одном из таких проектов Ольга старается изменить свою жизнь за 365 дней. Она специально составила список дел и выполняет каждое из них по списку, записывая результат на камеру. Необычный формат привлек большое число поклонниц и сделал из бывшей участницы «Дома-2» звезду социальных сетей.

Свободное же время знаменитость тратит на путешествия. Она объездила множество стран и всегда рассказывает о своих приключениях преданным подписчикам.