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Киноафиша Статьи «Была очень нездорова»: Аверин разоткровенничался о смерти любимой женщины

«Была очень нездорова»: Аверин разоткровенничался о смерти любимой женщины

3 сентября 2023 11:00
«Была очень нездорова»: Аверин разоткровенничался о смерти любимой женщины

В дом звезды постучалась беда.

Максим Аверин редко говорит о личном, а потому его откровения всегда ценятся на вес золота. В новом интервью актер затронул крайне болезненную для себя тему. До сих пор он не может оправиться от тяжелой утраты.

Звезда экрана похоронил свою самую любимую женщину, и после этого его жизнь разделилась на до и после. Артист знал, что его мама борется со смертельным недугом, но все же не был готов к трагическому исходу.

«Она всегда была очень нездорова», — подчеркнул он в беседе с изданием «Караван историй».

Несмотря на плохое самочувствие, родительница знаменитости всегда сохраняла бодрость духа и любовь к жизни — эти качества немало восхищали Аверина. О смерти мамы он узнал на съемочной площадке «Склифосовского». Вопреки шоковому состоянию, любимец зрителей продолжил работу, поскольку не мог позволить себе подвести коллег.

Фото: Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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