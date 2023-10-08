Была обычной продавщицей: эту женщину не зря считают матерью детей Киркорова

Несмотря на то, что вся жизнь Филипа Киркорова проходит на виду у публики, личные секреты он предпочитает оставлять в тайне. Самый главный из них касается женщины по имени Наталья Ефремова, которая уже несколько лет живет в его особняке.

Увидеть ее можно редко: например, она мелькает на снимках с дней рождения дочери поп-короля Аллы-Виктории. И, как считают многие сплетники, на таких мероприятиях Ефремова появляется не просто так.

В Сети ее уже окрестили родной матерью детей Киркорова. Сторонники этой версии говорят о том, что наследники певца как две капли воды похожи на женщину.

Кроме того, дома они называют ее мамой Наташей.

Известно, что Ефремова — давняя подруга исполнителя. Они познакомились в бутике, где она работала простой продавщицей. Затем ее карьера устремилась вперед: она стала генеральным директором, а после — владелицей собственного бизнеса.

Сейчас Ефремова помогает Киркорову с воспитанием детей. Она выступила крестной матерью и для Аллы-Виктории, и для Мартина.