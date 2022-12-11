Была обезображена до ужаса: как после операции выглядит нос бывшей жены Аршавина

Светские львицы часто прибегают к услугам пластических хирургов. Кто-то знает меру в процедурах, а некоторые никак не могут остановиться. Бывшая жена Андрея Аршавина принадлежала ко второму типу женщин.

Алиса Казьмина была наделена очарованием, элегантностью и красотой. Однако шло время, и девушка начала менять свою внешность. Сначала увеличились губы, потом начал уменьшаться нос. После нескольких ринопластик и аутоиммунного заболевания нос девушки был сильно изуродован.

Бывшая супруга футболиста начала понемногу восстанавливаться и неожиданно для всех заявила, что именно мать виновата в ее диагнозе и расставании с Аршавиным.