Была обезображена до ужаса: как после операции выглядит нос бывшей жены Аршавина
Разлад в семье обернулся трагедией.
Светские львицы часто прибегают к услугам пластических хирургов. Кто-то знает меру в процедурах, а некоторые никак не могут остановиться. Бывшая жена Андрея Аршавина принадлежала ко второму типу женщин.
Алиса Казьмина была наделена очарованием, элегантностью и красотой. Однако шло время, и девушка начала менять свою внешность. Сначала увеличились губы, потом начал уменьшаться нос. После нескольких ринопластик и аутоиммунного заболевания нос девушки был сильно изуродован.
Бывшая супруга футболиста начала понемногу восстанавливаться и неожиданно для всех заявила, что именно мать виновата в ее диагнозе и расставании с Аршавиным.
«Мам, я жива! У меня есть волосы и нос! Укладка и макияж! И живые глаза! И главное — я больше не боюсь ни тебя, ни мужа твоего, ни первого супруга», — написала Алиса на своей личной страничке.