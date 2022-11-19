Была не хуже Шараповой: как сейчас живет и чем занимается бывшая первая ракетка Динара Сафина

В 2009 году российская теннисистка Динара Сафина возглавила рейтинг лучших ракеток мира. На счету спортсменки множество наград: победительница турнира Большого шлема, серебряный призер Олимпийских игр. Однако из-за хронических травм Сафиной было все тяжелее выходить на корт: в 2011 году теннисистка сыграла последний матч, а спустя три года официально закончила карьеру.

Оставив спорт, Динара Сафина получила диплом в области юриспруденции, а затем уехала работать тренером в Нью-Йорк.

Сейчас титулованная теннисистка постоянно живет в Монте-Карло, а в Москву наведывается только по делам.

36-летняя Сафина увлекается бегом на длинные дистанции и планирует участвовать в любительских забегах. Спортсменка поддерживает теплые отношения с братом, теннисистом Маратом Сафиным, а вот о личной жизни Динары Сафиной ничего неизвестно.