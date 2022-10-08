Была маленькой, когда потеряла отца: как выглядит и живет дочь Супонева

Сергей Супонев был одним из наиболее известных ведущих 90-х – он вел такие программы, как: «Звездный час», «Марафон-15», «Зов джунглей». В 2001-м году звезда экрана трагически погиб на 39-м году жизни.

Супонев был женат дважды. Первой супругой телеведущего стала тележурналистка Валерия, которая подарила Сергею Супоневу сына Кирилла. Жизнь молодого человека оборвалась трагически – он добровольно ушел из жизни в 2013 году. Во второй раз Супонев женился на коллеге по имени Ольга. В браке родилась дочь Полина, которая совсем не помнит своего отца.

Сейчас девушке 21 год. Вырастил и воспитал Полину второй муж Ольга Супоневой – Андрей Липман. Полина знает четыре языка и думает связать свою жизнь с лингвистикой.