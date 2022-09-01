Была ли пластика? Правду об экстремально омолодившемся Серове выдала одна деталь

Александр Серов недавно восхитил поклонников своим внешним видом. Его дочь Мишель опубликовала в соцсетях свежий снимок с отцом, который продемонстрировал преображения певца. Он казался очень похудевшим и помолодевшим лет на 20 от своего реального возраста. Комментаторы в Сети даже задались вопросом, а не сделал ли исполнитель пластическую операцию. Вмешательство хирургов объяснило бы подобные экстремальные перемены во внешности.

Но известный хирург Юрий Качина опроверг слухи о пластике, заметив, что у Серова осталась проблема нависшего века, которую точно решили бы врачи при хирургической подтяжке. По его мнению, певец все-таки обратился к специалистам, но ограничился аппаратными методами.

«Качество кожи заметно улучшилось», — отметил Качина в беседе с порталом Prozvezd .

Врач предположил, что Серов прошел через процедуры лифтинга и сеансы ультразвука. А вот похудение — это целиком заслуга силы воли артиста, уверен эксперт. И отсутствие лишних килограммов тоже положительно сказалось на его внешности.