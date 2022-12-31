Была красивой и милой девушкой: Барби из Одессы шокировала народ фотографиями «до»

Почти каждая девочка мечтала в детстве о красивой кукле Барби. Валерия Лукьянова вышла на новый уровень и сама стала живым воплощением популярной игрушки.

Девушка была прекрасна и до своего преображения, но ей было недостаточно быть просто привлекательной.

Она хотела завораживать и восхищать. Для этого модель отказалась от мяса и сигарет, соблюдала специальную диету и режим тренировок, а также решилась увеличить грудь. Однако многие сомневаются, что Валерия достигла такого результат только своими усилиями. Некоторым подписчикам ее фигура кажется неестественной.

Живая Барби ответила всем злопыхателям и выложила фотографии до своей трансформации. На снимках она выглядит очень нежной и женственной девушкой с прекрасной фигурой. Сейчас же Валерия считает себя более привлекательной и называет «совершенным человеком».